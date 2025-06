A Casnate con Bernate lo spettacolo delle “Hostress”

Domenica 22 giugno al Parco di Villa Ratti lo spettacolo per il Festival Teatrale Itinerante “Terra e Laghi”

Grazie a loro tutto sarà più semplice.

Sempre sorridenti e desiderose di dare indicazioni su come comportarsi nei diversi contesti, preparano il pubblico ad essere educato e rispettoso dell’ambiente e del prossimo senza rinunciare a un tocco di irriverente follia.

Dirompenti, armoniose e piene di sorprese, hanno una colonna sonora per ogni occasione!

Attraverso i brani più famosi del rock e del pop le HoStress catturano il pubblico che si sente coinvolto in un viaggio molto ma molto particolare.