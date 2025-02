Auto contro moto a Giubiano, ferito un uomo di 40 anni

È stato trasportato in codice giallo al vicino ospedale il centauro di 40 anni che oggi – lunedì 17 febbraio – verso le ore 16 è stato coinvolto in un incidente stradale con un’auto.

Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Lazio e via Cadore, in prossimità del Bar Cadore. L’uomo, soccorso dalla Croce Rossa di Varese, ha riportato ferite serie ma non gravi.