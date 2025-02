Campionato ancora fermo ma la Openjobmetis di Kastritis si testa con Massagno

Dopo il weekend della Coppa Italia, per il secondo fine settimana di fila il campionato resta fermo per lasciare spazio alla Nazionale.

Intanto però la Openjobmetis deve proseguire la “cura Kastritis” e, dopo aver accolto il nuovo arrivato Elijah Mitrou-Long, si è allenata in un test con gli svizzeri del Sam Massagno.

Uno scrimmage al Campus utile per capire lo stato di condizione e iniziare a mettere in pratica le direttive del nuovo allenatore. La ripresa del campionato non sarà “morbida” per i biancorossi con la trasferta di Trapani domenica 2 marzo e a seguire un’altra trasferta, a Tortona.