Carabinieri e polizia locale salvano il gestore di un bar di Busto colto da malore grazie al defibrillatore

Un tempestivo intervento ha permesso di salvare la vita al titolare del bar Femme Caffè di Busto Arsizio, colto da un malore nella mattinata di oggi, martedì 18 febbraio, in Largo San Giuseppe. L’uomo, accasciatosi improvvisamente a terra, è stato soccorso grazie alla prontezza dei Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.M.) della Compagnia di Busto Arsizio, con il supporto degli agenti della Polizia Locale.

I militari, in transito nella zona, sono stati allertati da alcuni passanti e si sono immediatamente attivati, richiedendo l’intervento dei soccorsi sanitari e utilizzando il defibrillatore automatico esterno (D.A.E.) in dotazione per eseguire le manovre di rianimazione. Grazie al loro intervento, l’uomo ha ripreso conoscenza. Il personale del 118 lo ha poi trasportato d’urgenza in codice arancione all’ospedale di Busto Arsizio. Attualmente, si trova ricoverato, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Busto Arsizio, che hanno collaborato nella gestione della situazione e nel coordinamento dei soccorsi. Il rapido utilizzo del defibrillatore si è rivelato decisivo, dimostrando ancora una volta l’importanza della dotazione di dispositivi salvavita e della preparazione delle forze dell’ordine nell’affrontare emergenze mediche.