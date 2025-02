Carambola con l’auto: intervento a Sesto Calende per soccorrere una donna

È rimasta ferita ma non è in pericolo di vita la donna di 51 anni che questa mattina, attorno alle 9.15, ha perso il controllo della vettura ribaltandosi.

L’incidente è avvenuto in via Marconi a Sesto Calende. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza e i vigili del fuoco di Ispra che hanno messo in sicurezza il veicolo. Sono intervenuti anche i carabinieri di Gallarate.

La donna alla guida ha riportato ferite lievi ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo.