Cent’anni di Autolaghi e una rosa: nel libro di Paolo Pozzi curiosità e altre storie

Un secolo fa nasceva la prima autostrada al mondo: l’Autolaghi, un’impresa titanica che ha cambiato per sempre la mobilità italiana e internazionale. A raccontare questa straordinaria epopea ci pensa il libro Cent’anni di Autolaghi (Macchione editore), scritto dal giornalista Paolo Pozzi che verrà presentato il 20 febbraio a Materia Spazio Libero.

L’ingegner Piero Puricelli, conte di Lomnago, fu il geniale artefice di un progetto avveniristico: una strada esclusivamente dedicata alle automobili in un’epoca in cui il traffico motorizzato era ancora agli albori. Per 500 giorni, 4 mila operai lavorarono senza sosta per realizzare il tratto che collegava Milano, Varese, Como e Sesto Calende, trasformando la Lombardia in un colossale cantiere a cielo aperto.

Ma la storia dell’Autolaghi non è solo fatta di asfalto e cemento. Tra i tanti episodi curiosi raccontati nel volume emerge quella di Domenico Aicardi, celebre botanico e ibridatore, creò una rosa speciale e la dedicò ad Antonietta Tosi Puricelli, moglie dell’ingegnere. Un gesto che unisce la grande impresa infrastrutturale alla delicatezza di un fiore, in perfetta sintonia con lo spirito di San Valentino.

Sfogliando le pagine del libro, emergono altre storie affascinanti: la stele dimenticata a Castronno in onore dell’ingegnere, l’albero centenario – un pero – che un tempo cresceva lungo il ciglio dell’Autolaghi e che venne poi trapiantato nel giardino di Luigia Dorotea Zampatti a San Fermo di Varese. Frammenti di un’epoca passata che riaffiorano attraverso le immagini e i racconti raccolti nel volume.

