Cercasi partecipanti al Carro di Carnevale a tema Charleston: li cerca il Gruppo Cascine

Il Carnevale si avvicina e il Gruppo Carnevale Cascine — una realtà no profit di volontariato attiva dal 2004 — è pronto ad accogliere nuove persone che desiderano unirsi alle sfilate e condividere momenti di allegria e divertimento. Con con sede tra i vari comuni di Ispra, Besozzo, Ternate, Brebbia, Gavirate, il gruppo ha come obiettivo principale quello di portare sorrisi e spensieratezza durante i vari Carnevali in provincia di Varese e Novara.

Quest’anno il tema scelto è il Charleston, e il Gruppo Cascine parteciperà agli eventi di domenica 16 febbraio a Oleggio, sabato 22 febbraio a Besozzo, domenica 23 febbraio a Gavirate, domenica 2 marzo a Ispra, sabato 8 marzo a Varese e domenica 9 marzo a Sangiano.

Partecipare è semplice e alla portata di tutti: il gruppo non richiede infatti l’acquisto di costumi identici, ma lascia completa libertà nella scelta degli abiti, purchè a tema, cioè in stile Charleston. Per chi lo desidera, il gruppo può fornire suggerimenti su siti low-cost dove acquistare costumi a prezzi accessibili. Per maggiori dettagli o per unirsi al gruppo, è possibile contattare Daniel al 348-0306109 o Patrizio al 339-8432991. Un’occasione per trascorrere del tempo in compagnia, fare nuove amicizie e contribuire a rendere il Carnevale un momento speciale per tutti, grandi e bambini.

Per saperne di più sul gruppo Cascine, è possibile seguirli suoi loro canali social: Facebook su Carnevale Cascine e Instagram su @carnevalecascine.