“Cinque euro e ti ridiamo il telefono”. Dopo l’estorsione denuncia e Daspo per tre ragazzi

«Se rivuoi indietro il telefono devi darci cinque euro». Una richiesta non particolarmente onerosa, ma a termini di legge è un reato grave: estorsione. È l’accusa per tre giovani che se l’erano presa con due quattordicenni.

I tre, in gruppo, avevano usato un espediente per togliere il telefono a uno dei due quattordicenni. Una volta che ce l’avevano per le armi, avevano chiesto il “riscatto”: «Dacci cinque euro». Richiesta fatta con una bella dose di minaccia: sono arrivati a obbligare i due ragazzini ad aprire i portafogli per mostrare quanti soldi avevano in tasca.

L’episodio è stato riportato alla Polizia di Stato, che ha identificato e denunciato i tre giovani responsabili.

Ma non solo, il Questore ha deciso di intervenire in modo più energico: in attesa del processo, ha applicato loro anche la misura di prevenzione personale del “Daspo fuori contesto”.

Una misura di prevenzione, di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, “tipicamente riservata a chi commette atti di violenza negli impianti sportivi ma applicabile anche a chi si produce in condotte violente commesse in contesti ordinari e in ambito extra sportivo, che integrino determinati e specifici reati indicanti particolare pericolosità sociale”.

L’intento è quello di impedire, anche ai tre ragazzi, di poter accedere alle manifestazioni sportive, luogo in cui condotte analoghe potrebbero comportare una condizione di particolare rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.