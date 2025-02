Crescono i passeggeri a Malpensa. E quelli sul Malpensa Express

Aumenta il numero di viaggiatori che raggiungono in treno l’aeroporto internazionale di Malpensa: nel 2024 sono stati 5,3 milioni i passeggeri che hanno utilizzato il Malpensa Express di Trenord.

In termini percentuali si tratta del 12,8% in più rispetto al 2023. Un dato che è in linea con la crescita di passeggeri in generale che decollano o atterrano a Malpensa, saliti da 26,1 milioni nel 2023 a 28,9 nel 2024.

I numeri – con un leggero aumento della quota modale di mobilità su ferro – confermano il successo del collegamento su ferro fra la città di Milano e lo scalo di Malpensa, che prevede 147 corse al giorno fra le 4 di mattina all’1 di notte, una ogni 15 minuti per direzione.

Il mese di settembre ha registrato i picchi più alti di frequentazioni, grazie al traino dei grandi eventi che si sono svolti nel capoluogo lombardo. Il record? Lunedì 23 settembre, quando oltre 20mila passeggeri hanno utilizzato il servizio, in coincidenza con la Milano Fashion Week e con alcuni eventi e concerti.

Il cliente Malpensa Express preferisce organizzare il viaggio in modalità self-service: il 74% dei passeggeri del servizio nel 2024 ha acquistato il biglietto in autonomia, tramite le emettitrici automatiche presenti ai Terminal 1 e 2 e nelle stazioni di Milano, sui canali online o tramite il sistema di pagamento contactless Pay&Go.

Il sistema Pay&Go sul Malpensa Express

Per rispondere a questa tendenza, da febbraio Trenord estende la rete di vendita di Pay&Go: il sistema di pagamento di biglietti Malpensa Express con carta contactless o smartphone NFC già attivo nelle stazioni milanesi e a Malpensa T1 e T2 è ora disponibile anche da Saronno e Busto Arsizio Nord.

Grazie a questa funzionalità, i clienti possono acquistare il proprio biglietto in due “tap” della propria carta di pagamento fisica o virtuale sui tornelli e totem dedicati al servizio installati nelle stazioni. Il primo “tap” è previsto prima della salita a bordo; il secondo nella stazione di arrivo, alla discesa dal treno.

La mappa delle postazioni Pay&Go e tutte le informazioni utili per utilizzare il servizio sono disponibili sulla pagina dedicata sul sito malpensaexpress.it.