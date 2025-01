Malpensa nel 2024 sfiora i 29 milioni di passeggeri: +11%

Ancora un anno di forte crescita per l’aeroporto di Malpensa: nel 2024, secondo i dati diffusi oggi da Assoaeroporti, lo scalo di Milano ha registrato una crescita significativa nel traffico passeggeri, accogliendo quasi 29 milioni di viaggiatori (28.910.368), con un incremento del 10,9% rispetto all’anno precedente.

Un risultato che posiziona Malpensa al secondo posto a livello nazionale per numero di passeggeri, preceduto solo dall’aeroporto di Roma Fiumicino, che ha superato i 49 milioni di passeggeri nello stesso periodo.

A livello nazionale, gli aeroporti italiani hanno raggiunto un nuovo record, con quasi 220 milioni di passeggeri transitati nel 2024, segnando un incremento dell’11,1% rispetto al 2023. Di questi, 146 milioni hanno viaggiato su rotte internazionali, riportando la distribuzione del traffico ai livelli pre-pandemia, con due terzi dei passeggeri su voli internazionali e un terzo su voli nazionali.

Il settore cargo a Malpensa

Oltre al traffico passeggeri, Malpensa si conferma come leader nel settore cargo, movimentando 731.640,8 tonnellate di merci nel 2024, con un aumento dell’8,9% rispetto al 2023.

Questo dato rappresenta il 62% del mercato nazionale del trasporto merci via aerea, consolidando la posizione di Malpensa come principale hub cargo in Italia, un dato che si era rafforzato in fase di pandemia ma che non ha visto flessioni significative neppure negli ultimi anni.

Il traffico passeggeri degli altri aeroporti d’Italia: i numeri

Il ritorno del volo Malpensa-Tokyo, una delle principali novità del 2024 a Malpensa

Se Roma Fiumicino e Milano Malpensa sono indubbiamente i maggiori scali per passeggeri, altri aeroporti hanno evidenziato performance notevoli di crescita in questo 2024.

Nell’area milanese Bergamo Orio al Serio con 17.353.573 passeggeri, ha consolidato la sua posizione come terzo aeroporto più trafficato d’Italia (nel 2025 il principale operatore, Ryanair, non prevede però potenziamenti, in polemica con la tassa d’imbarco).

Napoli Capodichino ha servito 12.650.478 passeggeri, confermando la crescente attrattività del Sud Italia, mentre Catania Fontanarossa nonostante alcune interruzioni operative legate all’Etna ha gestito 12.346.530 passeggeri.

Bologna Guglielmo Marconi ha registrato 10.775.972 passeggeri, rafforzando il suo ruolo nel centro-nord. Lo scalo Emiliano ha superato dj poco Milano Linate, che chiude con 10.650.990 passeggeri.

La crescita del settore cargo

Nel comparto merci, oltre a Milano Malpensa, leader indiscusso, altri aeroporti hanno mostrato crescite significative: Bologna Guglielmo Marconi ha gestito 52.098,4 tonnellate di cargo, registrando un aumento del 10,8%.

Bergamo Orio al Serio ha movimentato 21.100 tonnellate di merci, con una crescita del 9,1%.

Nel comparto cargo, gli aeroporti italiani hanno movimentato circa 1,2 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del 7,5% rispetto al 2023. Questo settore è fortemente trainato dalla crescita dell’e-commerce globale e dalla domanda di trasporti per i settori high-tech, farmaceutico e del lusso. In particolare a inizio anno un certo peso ha avuto anche la crisi del Mar Rosso, che ha deviato una parte delle merci dalle navi al mezzo aereo.

Malpensa mantiene la leadership assoluta, con il 62% del traffico merci nazionale, seguita da Roma Fiumicino e Bologna, che registrano incrementi significativi grazie a nuovi investimenti logistici e all’arrivo di compagnie specializzate nel trasporto merci.

La crescita del settore cargo nei diversi scali

Il nuovo parcheggio per camion inaugurato alla cargo city di Malpensa nel 2024, una delle infrastrutture di supporto al movimento delle merci aeree

Nel comparto merci, oltre a Milano Malpensa, leader indiscusso, altri aeroporti hanno mostrato crescite significative: Roma Fiumicino ha movimentato 250.831,5 tonnellate di merci, con un incremento del 45,9% rispetto all’anno precedente.

federtrasporto.it

Bologna Guglielmo Marconi ha gestito 52.098,4 tonnellate di cargo, registrando un aumento del 10,8%.

Stando all’area milanese, Bergamo Orio al Serio ha movimentato 21.100 tonnellate di merci, con una crescita del 9,1%.