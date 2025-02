Da Regione Lombardia un finanziamento per il Premio Arti Visive di Gallarate

Sono 16 i progetti ammessi al finanziamento di Regione Lombardia relativo alle “Olimpiadi della Cultura”, per un contributo complessivo di 1,5 milioni di euro. Gli esiti della prima finestra del bando, che ha una dotazione finanziaria complessiva di 3 milioni di euro, sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

L’iniziativa punta a valorizzare eventi culturali di qualità sia nel periodo di avvicinamento ai Giochi invernali del 2026 sia durante il loro svolgimento. Al contributo hanno potuto accedere enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato, senza fine di lucro e in possesso di una consolidata esperienza in ambito culturale, attivi su tutto il territorio lombardo. I progetti selezionati coniugano la tradizione e la cultura lombarda con la storia dei Giochi, favorendo il coinvolgimento dei territori e dei cittadini.

L’unico finanziamento per la provincia di Varese andrà al Premio nazionale “Arti visive Città di Gallarate” con il progetto: “Orizzonti in movimento. XXVIII edizione del Premio Gallarate tra passato e futuro”. Il contributo concesso sarà di 74.000 euro.

«I Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026 – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – rappresentano una straordinaria occasione per promuovere il patrimonio lombardo. Per la prima volta organizziamo le Olimpiadi della Cultura e, attraverso queste iniziative, vogliamo esaltare le tradizioni e le identità culturali della nostra regione. Accanto allo sport, gli eventi finanziati valorizzeranno arte, storia, cultura, partecipazione alla comunità, promuovendo corretti stili di vita e sostenibilità ambientale, economica e sociale. Le Olimpiadi attireranno tantissimi turisti, anche dall’estero, e Regione Lombardia intende prepararsi al meglio, lavorando in stretta sintonia con la Fondazione Milano Cortina».

La seconda finestra del bando si aprirà dal 3 marzo al 3 aprile 2025 e sarà destinata a iniziative culturali che si svolgeranno in prossimità dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Gli eventi dovranno arricchire l’offerta culturale dei territori olimpici che comprendono le sedi di gara e le aree limitrofe lungo l’asse Milano-Valtellina.

Di seguito, i progetti finanziati, suddivisi per provincia.

BERGAMO

-The Blank. Bergamo Contemporary Art-Aps; titolo progetto: ‘Scie, segni e memorie di montagna. La baita dei ricordi’. Contributo concesso: 88.840 euro.

-Albino; titolo progetto: ‘Il villaggio olimpico delle biblioteche’. Contributo concesso: 100.000 euro.

BRESCIA

-Il Telaio – Società Cooperativa Sociale Onlus; titolo progetto: ‘Che spettacolo le Olimpiadi!’. Contributo concesso: 100.000 euro.

-Fondazione Pietro Malossi; titolo progetto: ‘Olimpiarte: una gara di stili! Festival itinerante del gioco inclusivo nei territori di Ospitaletto, Ome, Londrino’. Contributo concesso: 93.733 euro.

-Fondazione Brescia Musei; titolo progetto: ‘La vittoria dell’atleta’. Contributo concesso: 90.000 euro.

COMO

-Associazione lirica e concertistica italiana AS.LI.CO; titolo progetto: ‘La montagna va in scena: cultura e Olimpiadi: binomio di inclusione e sostenibilità’. Contributo concesso: 100.000 euro.

MANTOVA

-Segni d’infanzia Associazione Artistica e Culturale; titolo progetto: ‘Gioco di squadra 12 mesi di eventi culturali in Lombardia verso Milano Cortina 2026, per educare le nuove generazioni alla pace e alla collaborazione attraverso cultura e sport’. Contributo concesso: 100.000 euro.

MILANO

-Meet Digital Communication srl Impresa Sociale; titolo progetto: ‘Visioni olimpiche’. Contributo concesso: 100.000 euro.

-Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea; titolo progetto: ‘Scenari alpini. Paesaggi e comunità della Lombardia fra tradizioni e futuro’. Contributo concesso: 98.490 euro.

-Casa Testori Associazione Culturale; titolo progetto: ‘Never alone’. Contributo concesso: 100.000 euro.

-Associazione Cattolica Esercenti Cinema – ACEC – Diocesi di Milano; titolo progetto: ‘Le Olimpiadi della Cultura nelle Comunità’. Contributo concesso: 73.000 euro.

-Associazione Teatro della Cooperativa; titolo progetto: ‘Fair play. Quando il gioco si fa duro’. Contributo concesso: 98.000 euro.

-Legnano; titolo progetto: ‘Attiva.mente’. Contributo concesso: 100.000 euro.

PAVIA

-Comune di Pavia; titolo progetto: ‘I Visconti tra scacchi e sport nel castello e nel parco visconteo’. Contributo concesso: 98.000 euro.

SONDRIO

-Orchestra Antonio Vivaldi; titolo progetto: ‘Olimpiadi 2026: un ponte tra popoli e culture’. Contributo concesso: 85.937 euro.

VARESE

-Premio nazionale ‘Arti visive Città di Gallarate’; titolo progetto: ‘Orizzonti in movimento. XXVIII edizione del Premio Gallarate tra passato e futuro’. Contributo concesso: 74.000 euro.