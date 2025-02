Dall’hard ai banchi di scuola: Max Felicitas a Gallarate per raccontare tutto il male che fa il bullismo

Bullismo, prevenzione ed educazione affettiva: se ne parla a scuola a Gallarate con un ospite d’eccezione: Max Felicitas. Accadrà il 3 marzo 2025 all’Istituto Andrea Ponti di Gallarate. Max Felicitas, noto personaggio pubblico del mondo dell’hard, sarà protagonista di un incontro dedicato a tematiche di grande attualità per i giovani, tra cui bullismo, cyberbullismo, educazione affettiva e prevenzione delle malattie.

Edoardo Barbares, questo il vero nome di Max Felicitas, è conosciuto per la sua carriera nel mondo dell’intrattenimento per adulti, ma è anche un attivista impegnato nella sensibilizzazione contro il bullismo, fenomeno di cui lui stesso è stato vittima in passato. Da tempo interviene nelle scuole per affrontare con i ragazzi temi spesso considerati tabù, offrendo spunti di riflessione con un linguaggio diretto e vicino alle nuove generazioni.

Un evento con esperti del settore

L’incontro si svolgerà presso la sede dell’IIS Ponti in via Stelvio 35, e vedrà la partecipazione di due professionisti che affiancheranno Max Felicitas nell’approfondire gli aspetti giuridici e medici delle tematiche trattate: Lorenzo Puglisi, avvocato esperto in diritto digitale, illustrerà le implicazioni legali dei reati virtuali, un tema sempre più rilevante nell’era dei social media. Danilo Centrella, medico specializzato in urologia e sindaco di Cocquio Trevisago, fornirà un contributo sulla prevenzione delle malattie e l’educazione alla salute sessuale.

Dopo gli interventi, gli studenti avranno la possibilità di porre domande direttamente agli ospiti.