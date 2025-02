Disagi alla viabilità ferroviaria Milano- Varese per un uomo deceduto sui binari a Rho

Alle 11.30 di oggi, giovedì 20 febbraio, un uomo è stato trovato morto sui binari all’altezza della stazione di Rho. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 con i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.

Purtroppo la persona, la cui identità è al momento sconosciuta, è deceduta e sono ancora in corso le verifiche del caso per ricostruire la dinamica dei fatti accaduti. Sono quindi stati registrati disagi lungo tutta la linea in particolare modifiche degli orari.

Consultare il sito di Trenord per ulteriori informazioni