Donna investita a Sesto Calende: soccorsi in azione e traffico a rilento in centro

Oggi, venerdì 7 febbraio, intorno alle 12.15, si è verificato un incidente stradale nel centro di Sesto Calende, lungo il Sempione, tra le due rotonde nei pressi del ponte di ferro. L’incidente ha coinvolto una donna di 49 anni, investita da un veicolo in transito. La donna è stata prontamente soccorsa e trasportata in ambulanza in codice giallo.

L’incidente ha richiesto l’intervento dei Carabinieri e della polizia locale, oltre al personale sanitario. Le operazioni di soccorso sono state tempestive, con l’ambulanza già in missione sul posto.

Le condizioni della donna sono al vaglio delle autorità e dei sanitari, ma al momento non si segnalano informazioni ufficiali sul suo stato di salute. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma l’area è stata parzialmente chiusa per permettere il regolare svolgimento dei rilievi.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti e deviazioni a causa dell’incidente, creando disagi alla circolazione.