Gli studenti dell’ITIS Luino incontrano l’Anpi per la Giornata della Memoria

Nella ricorrenza della “Giornata della memoria”, «per far memoria storica di ciò che è stato nel nostro territorio il fascismo, il nazismo, la seconda guerra mondiale, la caccia agli Ebrei, l’antifascismo e la lotta di Liberazione», l’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Luino ed il prof. Antonio Cuomo hanno organizzato lunedì 17 febbraio, un incontro con gli studenti del quarto anno dell’ITIS “Città di Luino – Carlo Volontè”.

L’occasione è stata la presentazione del libro dello storico milanese Franco Moroni “Il CONVOGLIO. Storia di italiani deportati a Mauthausen”.

Il volume descrive la storia dei centinaia di deportati italiani dal carcere di Milano San Vittore al terribile campo di Mauthausen- Gusen. Attraverso le storie personali e le testimonianze di molti deportati, fra cui sacerdoti, politici, partigiani e semplici operai, l’autore descrive gli orrori della detenzione nei carceri italiani di San Vittore, di Fossoli e di Bolzano, il bestiale trasporto verso Mauthausen e l’inumana permanenza nel lager nazista. Fra i deportati anche diversi varesini, tra i quali il poliziotto Guglielmo Satriani, arrestato a Luino nel dicembre 1943 ed il partigiano combattente nel novembre 1943 sul monte San Martino in Valcuvia, Sergio De Tomasi.

Presente nell’incontro con gli studenti insieme allo storico Franco Moroni, venuto per l’occasione da Milano, la figlia del partigiano Sergio De Tomasi, Ester De Tomasi, presidente provinciale dell’Anpi Varese.

La conferenza è stata presentata dal prof. Emilio Rossi, presidente dell’Anpi di Luino, che ha comunicato ai ragazzi cos’è l’Anpi Luino e quali sono i suoi valori e i suoi compiti nella società contemporanea. Il dott. Franco Moroni, con utilizzo di slide preparate per l’incontro nelle quali vi erano anche immagini delle Pietre d’inciampo di Luino, ha descritto ai ragazzi ciò che è stato il nazifascismo, la deportazione e la detenzione nel lager di Mauthausen. Ha invitato gli studenti a conoscere ulteriormente i fatti accaduti, a riflettere su di essi e non restare indifferenti.

Ester De Tomasi ha raccontato con sincera partecipazione le vicende di suo padre Sergio, partigiano deportato a Mauthausen e del suo viaggio col padre nel campo austriaco. La presidente dell’Anpi provinciale di Varese, nei suoi interventi, ha raccomandato anche ai ragazzi ed ai loro prof. di seguire con attenzione ciò che sta succedendo nel mondo in particolare a Gaza, in Ucraina, alla politica presidente USA Trump, alla rinascita di forze neo nazifasciste in Italia ed in Europa. Ed ha invitato loro a partecipare e non essere indifferenti affinché non si ripeta ciò che è successo.

Intervenuti nell’incontro anche alcuni studenti hanno letto dei brani significativi tratti dal libro “IL CONVOGLIO”. Presente una delegazione dell’Anpi di Luino composta da Francesca Boldrini e Giovanni Petrotta.

Agli studenti e ai professori che li accompagnavano, alla dirigente dell’Istituto, prof. essa Angela Anzaldi, «un sentito ringraziamento da parte dell’Anpi Luino per l’opportunità di fare memoria di un terribile momento della storia mondiale. Per non dimenticare».