Gruppo Fs: “Nel 2024 diminuite del 38% le aggressioni al personale ferroviario in Lombardia”

«Nel 2024 le aggressioni al personale ferroviario sono diminuite del 38%, passando dalle 26 del 2023 alle 16 del 2024. Dati incoraggianti anche nel primo mese del 2025, con un decremento del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente». Sono questi alcuni numeri pubblicati dal Gruppo Fs riguardo alla sicurezza sui propri mezzi in Lombardia.

«I furti ai viaggiatori – si legge nella nota – sono diminuiti del 24% in tutta la regione Lombardia e nella sola stazione di Milano Centrale sono diminuiti del 40%. Inoltre, cresce la Customer Satisfiction (la soddisfazione dei passeggeri, ndr) del 6,3% per le stazioni Lombarde e del 4% per la stazione di Milano Centrale».

Questi i dati sono emersi dagli ultimi report di Fs Security, la società del Gruppo Fs Italiane dedicata a incrementare i livelli di protezione in tutte le aree ferroviarie, sia per i passeggeri sia per i dipendenti, operando in stretto coordinamento con le Forze dell’Ordine.

«Il suo impegno costante – viene scritto dal Gruppo Fs – si concretizza attraverso strategie integrate di prevenzione, tecnologie innovative e un approccio orientato alla collaborazione con le comunità locali. Tra le misure adottate che hanno contribuito a questo miglioramento spiccano: l’aumento delle attività di sorveglianza nelle principali stazioni e aree ferroviarie, la presenza rafforzata di squadre; i corsi di formazione continua per il personale FS, e campagne di sensibilizzazione rivolte ai viaggiatori, per promuovere comportamenti responsabili e il rispetto del personale ferroviario».