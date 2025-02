Il Riesame scarcera Maurizio Massè, accusato dell’omicidio dell’ex marito della mantide di Parabiago

È stato scarcerato Maurizio Massè, il 59enne presunto amante di Adilma Pereira Carneiro – la “mantide di Parabiago” già a processo per l’omicidio del compagno Fabio Ravasio e ora fermata anche per l’omicidio dell’ex marito -, accusato di averla aiutata ad uccidere il coniuge Michele Della Malva la sera del 9 dicembre 2011.

Il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva convalidato il fermo eseguito lo scorso 15 febbraio e disposto la misura cautelare accogliendo il ricorso dei legali Ivano Chiesa e Cristina Morrone.

Per questo i giudici hanno disposto la scarcerazione venerdì 28 febbraio riservandosi sulla motivazione, dopo che invece il GIP di Busto Arsizio nei giorni scorsi aveva invece confermato la custodia cautelare in carcere a seguito della convalida del fermo come indiziato di delitto.