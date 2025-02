In Lombardia uno studente su due ha scelto un percorso liceale

Chiuse le iscrizioni alla classi prime, a livello nazionale si conferma stabile la distribuzione a livello nazionale tra licei e istituti tecnici e professionali. Gli istituti professionali rimangono al 12,7% del totale, mentre gli istituti tecnici registrano un leggero calo, passando dal 31,6% al 31,3%. I licei, invece, mostrano un piccolo aumento, passando dal 55,63% al 56%. Il liceo del Made in Italy ha visto inoltre un incremento di circa il 10% rispetto alle iscrizioni dello scorso anno.

In Lombardia i licei sono stati scelti dal 49,64% dei ragazzi, il 36,35% ha oprato per i tecnici il 14,02% per un percorso professionale

Tra i licei è lo scientifico a guidare le preferenze con il 10,87% delle domande a seguire il percorso scienze applicate che ha ricevuto il 9,87% delle domande.

A pari merito si collocano liceo linguistico e le scienze umane al 6,83% mentre il LES ( economico sociale) ha ottenuto 5,23% delle iscrizioni. I percorsi dell’artistico hanno ottenuto il 4,30% delle domande e il classico il 3,22%. Fanalino di coda il Made in Italy che ha ottenuto lo 0,05% delle preferenze confermando il suo scarso appeal.

Tra i tecnici economici la maggior parte della domande è andata all’AFM con l’11,78%, a seguire il turistico con l’11,78%.

Tra i tecnici tecnologici il più richiesto è il percorso informatico ( 5,6%) seguito da Meccanica meccatronica ed energia (3,08%). Il CAT è stato scelto dal 2,97% dei primini.

In sofferenza l’offerta moda (0,30%) e la logistica ( 0,44%).

Mantiene il primato, tra i professionali, l’offerta dei servizi per la sanità e l’assistenza sociale (3,91%) mentre l’alberghiero ha ottenuto il 2,525 delle domande di iscrizione.

I servizi commerciali sono stati scelti dall’1,87% degli studenti di terza media mentre l’1,18% ha optato per il percorso di industria e artigianato per il made in Italy.