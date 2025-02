Incidente a Gallarate: carambola tra tre auto, ferita una 18enne

Carambola di tre auto, nella mattinata di oggi, sabato 8 febbraio, all’incrocio tra via Covetta e via De Albertis a Gallarate. Due le persone coinvolte: una ragazza di 18 anni è stata quella ha subito più lesioni, senza però gravi conseguenze.

Qualche disagio per gli automobilisti in quanto la strada è stata chiusa per circa mezzora, per consentire ai mezzi di soccorso di intervenire.

Sul posto la polizia locale di Gallarate e i sanitari del 118.