Incidente sulla statale della Malpensala: auto finisce contro un guard-rail

Disagi al traffico sulla statale 336 nel tratto tra Vanzaghello e Mesero per un incidente stradale accaduto intorno alle 12.45 di oggi, mercoledì 13 febbraio. Nell’impatto è rimasto ferito un uomo di 86 anni trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

L’automobilista, per cause in corso di accertamento da parte di Polstrada, ha perso il controllo della propria auto andando a schiantarsi contro un mezzo pesante e finendo la corsa sul guard-rail. Immediati i soccorsi con un mezzo del distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Inveruno che ha provveduto a soccorrere l’anziano automobilista estraendolo dall’abitacolo e consegnandolo nelle mani dei sanitari del 118.