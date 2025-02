Influenza: Lombardia ancora nella fascia di alta intensità ma il picco è stato superato

Superato il picco, negli ultimi giorni di gennaio è iniziata la fase calante della cura epidemica dell’influenza.

Nella settimana tra il 27 gennaio e il 2 febbraio, l’incidenza in Italia è stata del 16,5% per mille, considerata di media intensità. La Lombardia, però, mantiene, per la seconda settimana, il livello di alta intensità.

Dato nazionale

I casi stimati di sindrome similinfluenzale dal rapporto RespiVirNet , rapportati all’intera popolazione italiana, sono stati circa 973.000, per un totale di circa 9.806.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.

Il calo è stato di circa un punto: da 17,4 casi ogni mille assistiti si è raggiunta quota 16,5.

I più colpiti restano i bambini piccoli, sotto i 5 anni dove il tasso di contagio è di 43 casi ogni mille assistiti, era di 43,7 la scorsa rilevazione.

Nella fascia di età 5-14 anni l’incidenza toccata è stata di 23,10, nella popolazione giovane adulta 15-64 anni è stata del 15,73 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni del 7,41 casi per mille assistiti.

La percentuale dei campioni risultati positivi all’influenza, su totale dei campioni analizzati, risulta pari al 34%, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (39,3%).

Situazione in Lombardia

La Regione Lombardia resta tra quelle con il maggior numero di contagi insieme a Emilia, Campania, Puglia e Sardegna. Il picco maggiore in Abruzzo.

Nella nostra regione il numero di ammalati è risultato 17,74 ogni mille assistiti: il 39,34 per mille dei bambini sotto i 5 anni ogni mille è risultato contagiato. Tra i 5 e i 15 anni il tasso è stato del 20,91 per mille. Nella popolazione giovane adulta del 17,59 e tra gli over65 dell’8 per mille.