Kastritis: “Squadra pronta a dare il 100%. Ho scelto chi vuole impegnarsi nel nostro sistema”

L’impressione – osservando per la prima volta uno spezzone di allenamento di Ioannis Kastritis e sentendolo parlare sul campo – è che l’arrivo del tecnico greco alla guida della Openjobmetis sia stato deciso con un paio di settimane di ritardo. Non per vincere le partite – contro Milano e Trento per i biancorossi sarebbe stata ugualmente dura con qualsiasi guida tecnica – ma per assorbire al meglio i dettami e le volontà dell’ex coach dell’Aris Salonicco.

Come promesso, e come preannunciato da tutti quelli che lo hanno visto lavorare in passato, Kastritis ha cambiato nettamente marcia all’intensità degli allenamenti. Nel cinque contro cinque finale – la parte di seduta aperta alla stampa – il volume del gioco appare ampiamente superiore al passato, con Kastritis che resta stabilmente vicino all’azione (quasi andando a “raddoppiare” sul playmaker che porta palla), alza la voce, incita, interrompe se è il caso i lavori. E poi ridà il via aumentando di un giro il tachimetro.

A due giorni dall’esordio in campionato sul campo di Trapani («Sono emozionato, ma non è la cosa più importante: ciò che conta è che la squadra si rimetta in pista e ottenga risultati per farci felici a fine stagione»), Kastritis guarda al lavoro svolto con pragmatismo ma è anche ottimista per il futuro. «In questo primo periodo abbiamo provato a stabilire quelle che saranno le nostre regole di gioco e la nostra cultura quotidiana. Cerchiamo la strada migliore per poter raggiungere la vittoria il prima possibile. Il processo, la filosofia, il lavorare l’uno per l’altro sono le cose più importanti e dobbiamo cercare di metterle in campo; se lo faremo allora potremo essere soddisfatti a fine partita. Non è realistico cambiare tutto in sei o sette allenamenti al completo (il riferimento è all’assenza fino a lunedì di Librizzi e Kao, impegnati in nazionale) ma sono molto soddisfatto del modo in cui tutti i nostri ragazzi hanno lavorato in questi giorni e come hanno affrontato l’intera situazione».

«E – prosegue coach Ioannis – sono molto ottimista per il futuro e per come andrà la nostra stagione. Non so quanto tempo ci vorrà per andare a regime; per me però la cosa importante è che tutti siano pronti a rispettare i piani e modi in cui vogliamo giocare a basket. Penso che la squadra sia pronta a dare il 100% e questo a me va bene. Poi se mi chiedete del mercato, è ovvio: continuiamo a collaborare con la dirigenza per osservare le varie opzioni che ci sono ed eventualmente intervenire per rafforzare la squadra. Ma a oggi guardo di più all’atteggiamento che ai ruoli».

Desonta Bradford a canestro

È lo stesso Kastritis, inoltre, a fare il punto sulla scelta di dire addio a Jaron Johnson oltre che a Keifer Sykes. «Devo prendere le decisioni migliori per la squadra e questo ha a che fare con il tipo e lo stile di giocatori tra cui scegliere. Devo decidere quali sono i più adatti alla mia filosofia di allenatore e prendere quelli pronti a impegnarsi nel nostro sistema. Inoltre abbiamo un massimo di sei stranieri e ho preferito avere più giocatori in grado di portare palla e colpire dal perimetro».

Non a caso, poco dopo il discorso di Kastritis è arrivata l’ufficialità del prolungamento di contratto sino a fine stagione per Desonta Bradford. Il mancino nato in Tennessee e preso con un accordo che aveva per termine la data di oggi si è visto allungare la permanenza a Varese grazie ai buoni risultati personali ma anche alla duttilità tattica che lo contraddistingue. Bradford fino a qui ha segnato 8,8 punti di media con 2,2 rimbalzi, 2,7 assist e il 40% nel tiro da 3 punti. Può giocare guardia e ala ma all’occorrenza dà una mano a portare palla: insomma, nell’ottica dei quattro esterni dettata da Kastritis ha sicuramente diritto di cittadinanza. Come, probabilmente, l’avranno anche Abdel Fall e Nicolò Virginio: il basket del coach greco prevede una grande energia con conseguente dispendio di forze: logica vuole che le rotazioni possano allungarsi per permettere ai titolari di rifiatare e arrivare lucidi