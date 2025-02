Tanti auguri ad Ada, 103 anni di dolcezza. Il suo segreto? Pomodori, pane e pesce

Un traguardo straordinario merita una celebrazione speciale. E oggi, 13 febbraio, tutta la Rsa Poretti e Magnani di Vedano Olona ha voluto festeggiare i 103 anni della signora Ada Guarini.

«Oltre un secolo di vita, di esperienze e di ricordi che si intrecciano, rendono questo giorno particolarmente emozionante per tutti noi – dicono le operatrici della struttura – Ada ha attraversato momenti storici, superato sfide e vissuto innumerevoli gioie, lasciando un segno indelebile nelle vite delle persone che ha incontrato. La sua saggezza, il suo spirito e la sua dolcezza sono un esempio per tutti noi, e oggi la celebriamo non solo come residente della nostra comunità, ma come simbolo di forza e bellezza interiore».

Originaria della Puglia, Ada ha lasciato anni fa Gallipoli ed ha vissuto a Venegono Inferiore. Ma qual è il suo segreto per una vita così longeva? «Ada ha una fede ferrea, la passione per il lavoro a maglia e per Albano. Quando ascolta le sue canzoni gli occhi lanciano cuoricini – raccontano le operatrici che ogni giorni la accudiscono e chiacchierano con lei – Dice di essere arrivata a 103 anni mangiando pomodori, pane e pesce».

Per questa occasione davvero speciale tutti si sono prodigati per festeggiare la signora Ada come merita: con la musica che rievoca i suoi ricordi più cari e tanti sorrisi a lei dedicati. I compagni di residenza, una delle figlie e il personale, insieme al presidente si sono stretti attorno ad Ada, per farle sentire tutto l’affetto e l’ammirazione che provano per lei proprio nel suo giorno. Una doppia celebrazione, perché Ada sarà festeggiata ancora a fine mese con la consueta festa dei compleanni.

«Raggiungere i 103 anni è un traguardo raro e prezioso e noi siamo stati grati di aver potuto condividere questo momento con lei. Auguri Ada, per la tua dolcezza e il tuo sorriso desideroso di vita che ancora continui a regalarci».