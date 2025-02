La Varesina aspetta la Pro sesto, la Castellanzese va a Sondrio per uno scontro salvezza

Domenica 16 febbraio alle 14.30 andrà in scena la ventottesima giornata del Girone B di Serie D. La Varesina ospiterà la Pro Sesto per cercare la terza vittoria consecutiva, mentre la Castellanzese sarà ospite sul campo della Nuova Sondrio per un’altra sfida cruciale in chiave salvezza.

VARESINA – PRO SESTO

Dopo la bella vittoria ottenuta sull’ostico campo del Sant’Angelo, la Varesina vuole dare seguito al momento positivo per continuare la corsa al piazzamento playoff. Domenica al Varesina Stadium le Fenici se la vedranno contro la Pro Sesto. La compagine di Sesto San Giovanni allenata da mister Daniele Angellotti sta disputando un campionato da metà classifica e fin qui ha collezionato 38 punti, che sono frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte. Nell’ultimo turno i biancocelesti hanno ottenuto una preziosa vittoria per 1-0 contro il Sangiuliano City, che ha permesso loro di trovare la prima gioia del 2025 e di interrompere una serie lunghissima di partite senza vittoria. A decidere il derby è stato il capocannoniere Tommaso Busatto che è salito a quota 7 gol. Tra le fila della formazione milanese milita Simone Bobbo, che fino a gennaio vestiva la maglia rossoblù. Nella gara di andata a prevalere fu la Pro Sesto con il punteggio di 1-0.

NUOVA SONDRIO – CASTELLANZESE

La squadra di mister Corrado Cotta dopo il pareggio insipido rimediato nello scontro diretto contro il Fanfulla deve cercare di sfruttare un’altra partita cruciale per sperare nella salvezza diretta. I neroverdi sono attesi dalla trasferta valtellinese sul campo della Nuova Sondrio. Le due compagini sono appaiate a 28 punti, ma sono in stati di forma completamente diversi. La formazione allenata da mister Marco Amelia è reduce da sette punti conquistati nelle ultime tre uscite, che hanno permesso ai biancocelesti di tornare in linea di galleggiamento a -3 dalla zona salvezza, mentre la Castellanzese non vince da 4 gare con solo 2 punti raccolti. Il miglior marcatore della squadra di casa è Guillermo Busto con 6 gol realizzati, due in meno rispetto a Mario Chessa. Nel 2-2 dell’andata furono protagonisti proprio i due rispettivi capicannonieri: il 7 neroverde mise a segno una doppietta, mentre il 10 del Sondrio segno il gol del pareggio nel recupero.

28° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Arconatese – Vigasio, Breno – Club Milano, Chievo – Ospitaletto, Fanfulla – Desenzano, Magenta – Casatese, NUOVA SONDRIO – CASTELLANZESE, Pro Palazzolo – Ciliverghe, Sangiuliano City, Sant’Angelo – Caratese, VARESINA – PRO SESTO.

CLASSIFICA

Ospitaletto 55, Desenzano e Caratese 50, Pro Palazzolo 47, VARESINA e Casatese 46, Chievo 44, Pro Sesto 38, Sant’Angelo 37, Breno 35, Sangiuliano City, Club Milano e Crema 32, Vigasio 31, Nuova Sondrio e CASTELLANZESE 28, Fanfulla 25, Ciliverghe e Magenta 23, Arconatese 21.