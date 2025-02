Lasciano i rifiuti davanti alla biblioteca di Bodio Lomnago, identificati e sanzionati

Le videocamere sono ormai alleate preziose nella lotta all’abbandono dei rifiuti. E proprio i video hanno consentito di identificare e sanzionare due persone che hanno lasciato sacchetti di rifiuti davanti alla biblioteca comunale di Bodio Lomnago. Le immagini riprendono un’auto che si ferma e due persone che scendono, aprono il baule e sistemano sacchetti di immondizia appena sotto un cestino.

Non è stato difficile per la polizia locale, identificare l’auto e multare i due incivili.

«Come amministrazione, con l’aiuto della Polizia Locale, ci stiamo impegnando molto per mantenere il paese decoroso e pulito – spiega il sindaco Eleonora Paolelli – Stiamo cercando di implementare maggiormente le iniziative educative in materia di raccolta differenziata. La maggior parte dei nostri cittadini dimostra un alto senso civico e, nonostante qualche disservizio legato a questo cambio di modello tariffario di Coinger, rispetta le regole contribuendo al decoro urbano. Tuttavia, persistono comportamenti scorretti che non possiamo ignorare».

«Quindi abbiamo intensificato il controllo sul territorio, per verificare il rispetto delle normative e il corretto conferimento dei rifiuti. Soltanto nel mese di gennaio, il Corpo di Polizia Locale, diretto dal Commissario Capo Gennaro Portogallo, ha già sanzionato due soggetti per la non corretta differenziazione dei rifiuti».

L’utilizzo delle telecamere mobili e delle fototrappole si è rivelato un efficace strumento di identificazione dei trasgressori. «Grazie a questi dispositivi, abbiamo individuato e sanzionato chi ha abbandonato i rifiuti, accertando che non si tratta di residenti di Bodio Lomnago, ma di persone provenienti da altre zone, neppure limitrofe al nostro paese», precisa il sindaco – «Ciò conferma la necessità di un monitoraggio costante, poiché questi comportamenti scorretti non sono legati al nuovo sistema di conferimento, ma a veri e propri episodi di inciviltà».

«Vogliamo che i cittadini comprendano che questi gesti non restano impuniti. Le segnalazioni di rifiuti abbandonati non finiscono nel dimenticatoio, ma vengono attentamente analizzate e seguite per individuare i responsabili. La sanzione per il conferimento errato può arrivare fino a 500 euro, un deterrente importante per chi non rispetta le regole».

Un episodio, l’ultimo accaduto a Bodio, ancora più riprovevole perché avvenuto proprio davanti alla Biblioteca Civica, uno dei luoghi simbolo della cultura e della comunità locale: «L’abbandono di rifiuti è sempre un atto grave, ma farlo davanti a un luogo pubblico è un vero e proprio sfregio alla nostra comunità», conclude il sindaco Eleonora Paolelli.