MIDA, la giovane star di “Amici” fa visita ai bambini ricoverati in ospedale grazie a Il Ponte del Sorriso

Il Ponte del Sorriso ha organizzato un evento davvero speciale in Pediatria all’Ospedale Del Ponte. Grazie ad una volontaria, amica della mamma, è stato invitato a far visita ai bambini ricoverati il cantante MIDA, conosciuto per la sua partecipazione a Sanremo Giovani e ad Amici di Maria De Filippi.

Molto noto soprattutto tra i teenagers, non è solo un bravo cantante, ma anche un ragazzo tanto sensibile e simpatico. É rimasto in reparto diverse ore, senza mai mostrare alcuna fretta di andarsene e prestandosi alle innumerevoli richieste di foto e autografi. Pur essendo così giovane, ha avuto parole affettuose e di conforto sia per i bambini e gli adolescenti, sia per i genitori, scherzando e giocando con tutti. Guidato dalla piccola Sara si è persino cimentato nella realizzazione di una perfetta rosa di carta.

Il suo arrivo ha scatenato vere e proprie scene di giubilo in alcuni ragazzi e ragazze ricoverati, ma anche tra medici, infermieri e mamme, suscitando parecchia invidia a famigliari e conoscenti a casa.

Un super pomeriggio di sorrisi e forti emozioni, che si è concluso con un regalo per tutti i bambini, che a loro volta hanno ricambiato donando a Mida un creativo cartellone di ringraziamento, firmato da tutti e con alcune dediche.

Mida, nome d’arte di Christian Prestato, è nato nel 1999 a Caracas da madre venezuelana e padre italiano. Fin da bambino vive a Milano. Si è vvicinato alla musica, in particolare al rap, all’età di 11 anni e a 16 è entrato nell’etichetta discografica Blocco Recordz di Emis Killa, aprendo i concerti del suo tour italiano. Nel 2017 è uscito il suo singolo Maledetto e negli anni successivi altri brani vengono rilasciati su YouTube e Spotify, fino al grande successo di Ricordami di scordarti, che conta oltre 26milioni di ascolti su Spotify.

Nel 2022 la RAI lo ha scelto come concorrente di Sanremo Giovani, a cui Mida ha partecipato con Malditè, arrivando in finale. Nel 2023 si è iscritto ad Amici con Vita terremoto, dimostrandosi uno dei più talentuosi concorrenti. Con il singolo Rossofuoco ha ottenuto 36milioni di visualizzazioni su Spotify che gli è valso il disco di platino.

Una star capace, però, con la sua umiltà, con la sua semplicità e il suo solare sorriso di illuminare il pomeriggio di un reparto pediatrico”.