Nasce “Insubria M.O.V.I.N.G.” un progetto per i giovani tra sport, inclusione e benessere

Villa Recalcati ha ospitato il primo tavolo di lavoro per l’avvio di “INSUBRIA M.O.V.I.N.G.” (Movimento, Opportunità, Valorizzazione, Inclusione: Nuove Strategie per i Giovani), un progetto promosso dalla Provincia di Varese e recentemente ammesso all’iniziativa nazionale “G.A.M.E. UPI 2.0” dell’Unione delle Province Italiane.

L’obiettivo è offrire ai giovani nuove occasioni di crescita attraverso lo sport e l’inclusione sociale, con un investimento complessivo di 135.000 euro, di cui 108.000 finanziati da UPI. L’iniziativa coinvolge diversi enti del territorio, tra cui ATS Insubria, Università dell’Insubria, Ufficio Scolastico Provinciale, Agenzia Formativa di Varese, Canottieri Luino, Camera di Commercio e Unione delle Province Lombarde, oltre alla collaborazione della Prefettura e del Comune di Varese.

Un progetto per i giovani e il territorio

Rivolto agli studenti delle scuole superiori e degli istituti di formazione professionale della provincia, il programma si ispira al modello “Scuole che Promuovono Salute – Lombardia”, basato sulle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’obiettivo è promuovere uno stile di vita sano, combattere il disagio giovanile e rafforzare la resilienza della comunità, sviluppando nei ragazzi competenze fondamentali per affrontare le sfide del futuro.

Il presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, ha evidenziato l’importanza di coinvolgere i giovani anche in attività extrascolastiche: «È fondamentale promuovere non solo lo sport, ma anche il benessere e la socialità. Le scuole e i docenti avranno un ruolo centrale in questo percorso».

Sulla stessa linea il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Giuseppe Carcano, che ha sottolineato come il progetto crei una rete tra enti e associazioni per offrire opportunità concrete di crescita: «L’attività motoria non è solo un mezzo per promuovere la salute, ma anche uno strumento per educare al rispetto delle regole, alla condivisione e alla collaborazione».

Anche il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, ha evidenziato l’importanza del progetto per rendere il territorio più attrattivo per le nuove generazioni: «Vogliamo che Varese diventi il luogo ideale per studiare, lavorare e costruire il proprio futuro».

Il Direttore Generale di ATS Insubria, Salvatore Gioia, ha infine ribadito l’impegno dell’ente nella promozione della salute e dell’inclusione: «INSUBRIA M.O.V.I.N.G. sviluppa azioni fondamentali per il benessere dei giovani, attraverso lo sport e il coinvolgimento attivo nella società».

Un’azione concreta per l’inclusione

Il progetto si inserisce all’interno del programma “G.A.M.E. UPI, tutti in campo, nessuno escluso”, finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. L’iniziativa mira a organizzare eventi sportivi inclusivi, favorire la partecipazione dei giovani con disabilità e costruire una comunità più coesa.

Con il via ufficiale ai lavori, INSUBRIA M.O.V.I.N.G. si prepara a diventare un punto di riferimento per i ragazzi della provincia, offrendo loro nuove possibilità di crescita, socializzazione e benessere attraverso lo sport e la collaborazione tra istituzioni.