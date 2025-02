Nota gelateria di Vergiate cerca un banconista

Il Gelato di Marina di Vergiate (Via Boschetto 16, entrata da Via Piave) è alla ricerca di un/a banconista esperto/a per un impiego full time (40 ore settimanali).

Si offre un compenso di 1.400 euro mensili per una figura con esperienza nel servizio al banco di gelateria, capace di gestire la clientela con professionalità.

Per candidarsi, inviare il curriculum a ilgelatodimarina@gmail.com.