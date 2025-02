Nuova gara per i parcometri a Gavirate: sosta con disco orario fino a fine febbraio

Scaduta la convenzione con la ditta di noleggio dei parcometri, il Comune di Gavirate proroga fino a fine febbraio la sosta con disco orario nelle vie Garibaldi, XXV aprile, al Lido e piazza Carducci.

La sospensione della sosta a pagamento era entrata in vigore a dicembre per il periodo dello shopping natalizio. A fine 2024, però, il contratto in scadenza per il noleggio dei parcometri avevano indotto il comandante della polizia locale ad allungare fino a fine gennaio l’ordinanza di posteggio con disco orario.

Dato che i parcometri sono già stati recuperati dall’azienda, il Comune si è mosso con una nuova gara. Nelle more dell’iter burocratico, in attesa dell’aggiudicazione del servizio con il posizionamento di nuovi parcometri, è stata emessa una nuova ordinanza che proroga ulteriormente fino a fine febbraio la sospensione del parcheggio a pagamento e la regolamentazione con disco orario dei parcheggi nelle tre vie e nella piazza del centro storico.

La sosta con disco orario sarà di un’ora ad eccezione di via al Lido dove si potrà lasciare l’auto due ore.