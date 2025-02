Report racconta i precari delle Poste e gli straordinari arretrati

Report, la trasmissione di Rai Tre, sarà dedicata domenica sera, 23 febbraio, anche al problema degli “straordinari non pagati” in Poste Italiane.

«Per questi lavoratori, solitamente giovani, inesperti e facilmente ricattabili dai superiori, i tempi di consegne si dilatavano notevolmente» dice Carmine Pascale, del Movimento Precari Poste Italiane. «Spesso, infatti, nel tentativo di completare i compiti assegnati, si vedevano costretti ad anticipare o posticipare l’inizio e la fine dei turni previsti. Ma senza che nessuno li autorizzasse a farlo, e pertanto l’azienda considerava queste ore aggiuntive prestate in modo spontaneo e gratuito. Una cinica e consolidata prassi, supinamente accettata dagli stessi precari per evitare di compromettere le possibilità di vedersi prorogare i contratti a termine. Tutto ciò era ampiamente conosciuto e tollerato da Poste Italiane e dalle organizzazioni sindacali in azienda, tranne poche eccezioni perlopiù territoriali»

Pascale nel 2022 ha denunciato la situazione all’Ispettorato del Lavoro di Pistoia, dopo aver accumulato «77 ore di straordinari in due mesi, senza ricevere alcuna retribuzione». Dopo una lunga vertenza, solo a metà 2024 il Tribunale ha respinto il ricorso di Poste e condannato l’azienda al pagamento delle spese legali.

La vicenda di Pistoia, resa pubblica attraverso la stampa locale e i social media, ha fatto da apripista su scala nazionale per molti precari, che hanno a loro volta denunciato situazioni simili. E ora finisce anche a Report.