Riparte il servizio barca: al mercato di Sesto Calende si potrà arrivare anche dal fiume

Con il ritorno del mercato di Sesto Calende sul lungofiume viene nuovamente ripristinato il servizio di collegamento sul Ticino tra la cittadina lombarda e Castelletto Ticino, sulla sponda piemontese.

Dal 5 febbraio, infatti, sarà possibile arrivare nel centro storico di Sesto Calende e visitare i banchi del mercoledì non a bordo con il bus navetta, che parte dal rione dell’Abbazzia (corse continuate e gratuite dalle 9 alle 12), ma anche con la barca messa a disposizione dalle due amministrazioni comunali.

Nel giorno del ritorno del collegamento fluviale, attivo dalle 8:30 alle 12:30, le corse sul Ticino saranno gratuite. A partire dalla settimana successiva (12 febbraio), invece, sarà introdotta una «tariffa calmierata», con un prezzo simbolico tra 1 e 2 euro, «per garantire un accesso», spiega il Comune di Sesto Calende, che annuncia inoltre una “semplice” cerimonia di inaugurazione all’imbarcadero di Viale Italia per la re-introduzione del servizio, attivo l’ultima volta in città, e in maniera scollegata al mercato, nell’agosto del 2022 quando il Ponte di Ferro fu chiuso per i lavori di manutenzione.

«Questa iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Castelletto Sopra Ticino, offre una soluzione sostenibile per chi proviene dal Piemonte e preferisce un’alternativa ai mezzi privati – commenta la giunta del sindaco Giordani -. Le amministrazioni coinvolte lavoreranno per valorizzare l’imbarcazione come strumento per attività turistiche, ampliando le opportunità di fruizione del servizio oltre il consueto mercato settimanale».