Salone del Mobile, presentata l’edizione 2025

«Il Salone del Mobile è un evento leader a livello internazionale e un irrinunciabile punto di riferimento per Milano e la Lombardia. La Regione è al fianco di questa formidabile piattaforma di creatività e innovazione, capace di evolversi senza mai tradire la sua essenza culturale, economica e sociale. Il Salone è la vetrina e il motore della Lombardia che traina il Paese». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo in videocollegamento, al Piccolo Teatro Strehler, alla presentazione della 63esima edizione del Salone del Mobile che si terrà dall’8 al 13 aprile alla Fiera Milano Rho.

«Il Salone – ha proseguito il governatore – è un trampolino per tutta la Lombardia con il suo insieme di competenze, attori e storie di successo, attraverso il protagonismo di imprese, professionisti, designer, progettisti e architetti che contribuiscono in maniera determinante all’eccellenza lombarda e del Made in Italy».

«Siamo certi che anche quest’anno le aspettative saranno ampiamente ripagate – ha sottolineato Fontana – e l’evento si confermerà un simbolo di crescita e sviluppo che rappresenta al meglio la forza e la straordinarietà della Lombardia».

L’edizione 2025 del Salone vedrà la presenza di oltre 2.000 espositori (38% dall’estero) in rappresentanza di 37 Paesi, con 148 nuovi brand tra debutti e ritorni, il tutto distribuito in oltre 169.000 metri quadri di superficie.