Sanremo 2025 come al cinema: vivi il Festival a Materia con Stefania Radman

Sei pronto a vivere il Festival di Sanremo 2025 come mai prima d’ora? Quest’anno, VareseNews e Anche Io ti invitano a Materia spazio libero per trasformare il più grande evento musicale italiano in un’esperienza unica e condivisa.

Da giovedì 13 febbraio fino a sabato 15 febbraio, Materia (via confalonieri 5 Sant’Alessandro – Castronno) diventa il punto di ritrovo per chi vuole godersi il Festival in grande stile: non solo uno schermo gigante e una location accogliente, ma anche ospiti speciali, commenti live e tanto divertimento.

PRENOTA IL TUO POSTO CLICCANDO QUI

Perché scegliere Materia per Sanremo?

Stefania Radman: il cuore pulsante del Divano Sanremo arriva a Materia! Stefania Radman, giornalista di VareseNews, è la creatrice del celebre gruppo Facebook “Divano Sanremo”, nato nel 2009 per trasformare la visione del Festival in un’esperienza collettiva, fatta di commenti ironici, speteguless e tanta condivisione. Con il motto “in mutande coi popcorn davanti alla tivù, ma con lo spirito della visione collettiva di una volta”, Stefania ha ricreato quella magia di un Sanremo da vivere insieme. Quest’anno, però, il Divano Sanremo si materializza: Materia ospita Stefania e tutta l’ironia, l’energia e i commenti live che hanno reso il suo progetto così unico.

Grande schermo e cuscini solidali: guarda il Festival su un grande schermo circondato dai bellissimi cuscini realizzati da Varese in Maglia: al costo di soli 10 euro, potrai portarli a casa e sostenere l’iniziativa benefica “Una luce al Sacromonte”

Atmosfera coinvolgente: dimentica il solito Festival a casa, Materia ti offre uno spazio attrezzato, comodo e pieno di energia positiva.

Ospiti speciali e dibattiti: la nostra collega di VareseNews e personaggi della zona commenteranno live il Festival, tra ironia e approfondimenti.

Condivisione e socialità: che tu venga con amici o voglia conoscere nuove persone, Materia è il luogo perfetto per vivere Sanremo insieme.

Non solo Festival, ma un’esperienza

Ogni serata sarà arricchita da momenti di confronto, curiosità sui cantanti e le canzoni, e un’atmosfera che renderà Sanremo ancora più speciale. Unisciti a noi per creare ricordi, ridere insieme e vivere l’evento musicale più atteso dell’anno in modo del tutto nuovo.

Informazioni pratiche

L’evento è gratuito con la tessera di Anche Io. L’iscrizione all’associazione ha il costo di 15€ e validità per tutto l’anno 2025. È possibile effettuare l’iscrizione in loco oppure seguendo le istruzioni al seguente link: https://form.jotform.com/250192544131347

