Scontro tra auto: due persone ferite prima dell’alba a Caronno Varesino

Schianto venerdì mattina prima dell’alba in via Stribiana Inferiore (sp20) a Caronno Varesino dove due auto si sono scontrate.

Sul posto, prima delle 6, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno, il personale sanitario della Soreu dei Laghi e un’ambulanza di SosAzzate per prestare i primi soccorsi ai feriti.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti un uomo di 26 anni e una donna di 57 anni, entrambi soccorsi in codice giallo. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrano essere gravi.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e ripristinare la normale viabilità: l’incidente, come avvisa una lettrice, è avvenuto sullo stradone che da Morazzone porta a Carnago, all’incrocio per andare verso i semafori di Caronno e nonostante l’ora ha prodotto disagi al traffico.