Sumirago ricorda le Foibe: convegno e mostra fotografica per il Giorno del Ricordo

In occasione della Commemorazione del Giorno del Ricordo, il giorno 11 Febbraio alle ore 11.30 nella Sala Comunale Dal Bello si terrà un Convegno sulle Foibe e sul dramma degli esuli Istriani e Veneto Giuliani. All’evento parteciperà come relatore Pier Maria Morresi Presidente ANVGD di Varese, modera Stefano Romano Associazione AlterEgo.

Al Convegno parteciperanno i ragazzi delle classi seconde e terze della Scuola Media Enrico Fermi di Sumirago.

L’evento è organizzato dall’Assessorato alla Cultura di Sumirago Yvonne Beccegato e dall’Associazione AlterEgo.

“Le Foibe e l’esodo degli Istriani Giuliano Dalmati rappresenta ancora oggi un pezzo di storia poco conosciuto e controverso. E’ necessario conoscere il nostro passato per evitare che i fatti diventino parte dell’interpretazione storica che giustifichi esecuzioni sommarie e deportazioni – si legge in un comunicato – La memoria è parte fondamentale della storia italiana.

Le nuove generazioni rappresentano il futuro, lo scrigno per conservare il nostro passato affinché eventi tragici come quelli delle Foibe siano di monito per il ripetersi in futuro”.

Durante l’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica.