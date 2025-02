Tra le lettere della nonna spuntano due vecchi buoni postali, ora valgono una piccola fortuna

A volte la storia ci riserva sorprese inaspettate, e quello che sembrava un semplice ricordo di famiglia si è rivelato un autentico tesoro. È il caso della signora Donata Katia L., residente a Gallarate, che durante un recente riordino tra gli oggetti appartenuti alla nonna ha fatto una scoperta sorprendente: tra le lettere d’amore scritte dal nonno, prigioniero nei campi di concentramento, erano nascosti due buoni postali risalenti agli anni ’60, del valore nominale di 10.000 e 5.000 lire.

Senza avere un’idea precisa del loro valore attuale, la signora ha deciso di affidarsi allo Studio Legale dell’Avvocato Francesco Di Giovanni di Roma, specializzato nel rimborso di buoni postali e titoli di Stato. Una consulenza ha rivelato che, grazie agli interessi legali, alla rivalutazione e alla capitalizzazione maturata nel tempo, quei semplici pezzi di carta potrebbero oggi valere circa 68.000 euro.

Una cifra inaspettata che ha dato il via a una battaglia legale. Infatti, Poste Italiane ha eccepito la prescrizione del diritto al rimborso, ma l’avvocato Di Giovanni sostiene che la normativa vigente stabilisce che la prescrizione decennale decorre dalla data del ritrovamento e non da quella di emissione. In altre parole, essendo la scoperta avvenuta solo di recente, il diritto a riscuotere la somma dovrebbe essere ancora valido.

Quello della signora Donata Katia non è un caso isolato. Secondo alcune stime, in Italia esistono circa 10 milioni di titoli di credito “antichi” non riscossi e ancora riscuotibili, tra buoni postali, libretti bancari e titoli di Stato. Un patrimonio dimenticato, spesso a causa della scarsa informazione anche da parte degli enti preposti al pagamento.

Chissà quanti altri tesori giacciono nascosti tra le carte dei nostri nonni, in attesa di essere riscoperti… (Foto di Petra da Pixabay)