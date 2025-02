Trovata una catasta di ferri da stiro nel bosco del Rugareto a Rescaldina

Domenica 16 febbraio i volontari del progetto di cittadinanza attiva “Adotta un sentiero” hanno operato nella zona a sud del bosco del Rugareto, su territorio rescaldinese. Numerosi i sacchi raccolti, contenenti rifiuti solidi urbani, mobilio, scarti di edilizia, un forno e pannelli isolanti.

Tra gli oggetti più strani trovati vi sono due bilancine, una catasta di ferri da stiro vintage e giochi per bambini. È stato trovato anche un rifugio di fortuna abbandonato, molto probabilmente utilizzato come base di spaccio. I sacchi sono stati posizionati su via XI Settembre e ritirati durante la mattinata di lunedì 17 febbraio dagli operatori ecologici con il coordinamento del Comune di Rescaldina.

Questa zona del bosco è estremamente degradata e poco frequentata dagli amanti della natura e delle passeggiate, anche a causa della sentieristica che risulta scarsa e danneggiata. Nei prossimi mesi i volontari del gruppo promosso da Amici del Rugareto e Comune di Rescaldina, continueranno la bonifica di queste zone che risultano essere ancora piene di rifiuti abbandonati.