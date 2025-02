Un grande ringraziamento al personale del reparto di malattie infettive dell’ospedale di Busto Arsizio

Alla cortese attenzione di tutto lo staff di questo reparto e alla caposala Barbara

Con queste poche righe vorremmo rivolgere un profondo ringraziamento a tutto il personale medico,

al personale infermieristico, agli operatori socio sanitari ed ai volontari e alla signore delle pulizie del Reparto di MALATTIE INFETTIVE del Presidio ospedaliero di BUSTO ARSIZIO per l’impegno, la competenza, la preparazione professionale, ma soprattutto per l’esempio di umanità che oggi difficilmente si riscontra nelle strutture sanitarie.

Ci teniamo ad esprimere la nostra soddisfazione e gratitudine per la buona qualità dell’assistenza ricevuta durante il nostro ricovero.

L’esperienza, la capacità e la preparazione, che contraddistinguono il lavoro dei medici e di tutta l’equipe professionale, sono accompagnate da una distintiva componente umana e di profondo rispetto per il paziente; peculiarità necessarie e benefiche che contribuiscono senz’altro alla ripresa sia fisica che psicologica dell’ammalato, grazie al clima di pace e tranquillità che si respira nel reparto.

Ciò a dimostrazione che anche all’ospedale di Busto Arsizio e non solo a Milano abbiamo strutture sanitarie eccellenti che meritano tutto il nostro appoggio e supporto, in un periodo in cui l’opinione pubblica tende a sottolineare, soprattutto, gli aspetti negativi, vorremmo spezzare una lancia in favore di coloro che riportano in alto gli standard qualitativi delle professioni sanitarie.

Io e Katia non dimenticheremo mai le attenzioni, la cura e l’amore che il personale del suddetto Reparto ci ha dedicato perché lì c’è sempre stato un sorriso per tutti, e questo non è poco nei momenti di sofferenza.

In modo particolare vorremmo ringraziare ognuno di voi per la dedizione e la propensione ad aiutare il prossimo.

Un grazie speciale a tutto il personale, per l’ottima gestione del Reparto da noi personalmente costatata.

Grazie di cuore, con l’augurio che possiate proseguire con altrettanto successo e soddisfazione il vostro lavoro.

Come affetto Anna e Katia (croceriste stanza 20). Un caro saluto da due amiche che hanno fatto un splendido viaggio insieme