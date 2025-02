Una serata anni ’90 all’Acinque Ice arena di Varese

L’Acinque Ice Arena si illumina di colori fluo per la Serata Anni ’90, un appuntamento dedicato a tutti gli amanti del ghiaccio e della musica di un’epoca indimenticabile.

Ma cosa aspettarsi dalla serata? Innanzitutto, musica anni ’90: i brani che hanno fatto la storia di quel decennio accompagneranno infatti i pattinatori per tutta la serata.

Poi, luci fluo e un’atmosfera speciale: con un’illuminazione pensata ad hoc che renderà l’evento ancora più spettacolare. Gadget fluo per tutti i partecipanti fino a esaurimento scorte che aiuteranno a rendere i look perfettamente a tema. Il dress code consigliato prevede colori sgargianti e stile anni ’90 per immergersi completamente nell’atmosfera della serata.

L’evento è aperto a tutti, dagli appassionati di pattinaggio a chi desidera semplicemente vivere un’esperienza diversa e coinvolgente. Non è necessaria la prenotazione: basterà presentarsi in biglietteria e prepararsi a un viaggio indietro nel tempo, tra musica, colore e divertimento sul ghiaccio.

L’appuntamento è all’Acinque Ice Arena in via Francesco Albani, 33 a Varese sabato 8 febbraio dalle 22 all’una di notte.

Per saltare la coda alle casse si può acquistare il biglietto online.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Acinque Ice Arena o seguire Acinque Ice Arena su Facebook o Instagram.