Varese, inseguimento tra due automobili. Ma è per una buona azione

Un’auto in corsa, un’altra che la insegue e con gli abbaglianti “invita” ripetutamente il veicolo che lo precede a fermarsi. Sembra l’incipit di una scena da film giallo, d’azione o qualcosa di simile. E invece è il racconto di una buona azione: la restituzione di un portafoglio perduto a Varese subito dopo aver pagato un parcheggio.

A raccontarci l’episodio è Luigi, il conducente della prima automobile: il portafoglio era quello della moglie ed è stato “recapitato” con un inseguimento a fin di bene da una signora che aveva visto la scena alla cassa del posteggio e che si è prodigata per riportare soldi e documenti. Ecco la testimonianza integrale.

====

Domenica pomeriggio (2 febbraio), in compagnia di mia moglie, ho assistito alla performance di Sophia Tomelleri che si è tenuta al Jazz Club di via San Francesco a Varese. Alla fine dell’esibizione ci siamo recati al parcheggio che dista pochi metri di fronte lo stabile del jazz club. Mia moglie è scesa per pagare alla cassa automatica ma non si è accorta di aver perso il portafogli prima di salire in macchina.

Ripartiti per il ritorno a casa siamo stati “inseguiti” da un’auto che si faceva notare per l’uso lampeggiante dei fari abbaglianti. Non diedi subito risalto alla cosa ma l’insistenza della macchina che ci seguiva manifestava indubbiamente la volontà di fermarci.

Raggiunto un luogo che mi consentì di scendere dalla macchina che ci seguiva scese una donna che era alla guida tenendo tra le mani il portafogli di mia moglie. Mi confermò che aveva la macchina parcheggiata nello stesso luogo e che indubbiamente poteva appartenere a mia moglie. Solo il tempo per ringraziare prima di rivederla risalire in auto.

In questi tempi dove le quotidiane aggressioni da parte di microcriminali, la nostra piacevole sorpresa ha dimostrato che gente onesta, per fortuna, si può tranquillamente scoprire attraverso gesti come quelli che abbiamo personalmente sperimentato.

Grazie per l’attenzione

Luigi Conti