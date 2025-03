A Castellanza l’incontro: “Conoscere la malnutrizione nell’anziano: consigli pratici di prevenzione a tavola”

La malnutrizione nella popolazione anziana rappresenta una problematica significativa che può compromettere seriamente la qualità della vita e aggravare le condizioni di salute preesistenti. Per questo motivo, l’ASST Valle Olona, in collaborazione con il Comune di Castellanza, ha organizzato un importante evento informativo dedicato alla prevenzione e al contrasto della malnutrizione nella terza età dal titolo «Conoscere la malnutrizione nell’anziano: consigli pratici di prevenzione a tavola». L’incontro si svolgerà giovedì 27 marzo dalle 16 alle 17,30 alla Biblioteca Civica di Castellanza, di Piazza Castegnate. L’evento è gratuito e aperto a tutti i cittadini interessati ad approfondire questa tematica di fondamentale importanza per la salute degli anziani.

Durante l’incontro, esperti del settore illustreranno i meccanismi che portano alla malnutrizione nella popolazione anziana, evidenziando come questa condizione insorga più facilmente in questa fascia d’età a causa delle modifiche fisiologiche legate all’invecchiamento. Saranno inoltre forniti consigli pratici per prevenire e contrastare questo problema attraverso una corretta alimentazione.

Deborah Garganico, medico internista presso la Casa Di Comunità Busto Arsizio – Castellanza, affronterà il tema dei cambiamenti fisiologici, dei fattori di rischio e delle conseguenze della malnutrizione, illustrando inoltre le tecniche di screening per individuare tempestivamente questa condizione. Maria Scarlatino, dietista presso la stessa struttura, si concentrerà invece sugli aspetti legati alla prevenzione nutrizionale, fornendo indicazioni pratiche per una corretta alimentazione nella terza età. L’incontro sarà moderato da Antonella Scampini, direttrice del distretto di Busto Arsizio e Castellanza di ASST Valle Olona.

«La nutrizione rappresenta un pilastro fondamentale per il benessere dei nostri anziani e questo incontro offre un’importante opportunità per sensibilizzare la comunità su un tema spesso sottovalutato – è il commento di Cristina Borroni, vicesindaco reggente di Castellanza -. Attraverso questi momenti formativi possiamo fornire ai cittadini gli strumenti necessari per prendersi cura in modo consapevole della propria salute e di quella dei propri cari, contribuendo a migliorare la qualità della vita nella terza età».

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e promozione della salute promosse dall’ASST Valle Olona in collaborazione con le istituzioni locali, con l’obiettivo di fornire ai cittadini informazioni accurate e scientificamente validate su tematiche di rilevante importanza per la salute pubblica. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Consultorio di Busto Arsizio all’indirizzo email consultorio.busto@asst-valleolona.it o al numero di telefono 0331/684362.