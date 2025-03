A Materia Gianfelice Facchetti e i suoi “Capitani”: storie di coraggio, passione e memoria

«Il capitano non è migliore degli altri, è semplicemente diverso». Gianfelice Facchetti, scrittore e drammaturgo, un grande capitano ce lo aveva in famiglia, era suo padre. Si chiamava Giacinto Facchetti. Uno che aveva disputato 694 partite con la maglia dell’Inter e 94 con quella della nazionale italiana, con cui giocò pure tre mondiali.

Il ricordo va naturalmente alla mitica semifinale in Messico tra Italia Germania. Una partita infinita, terminata 4 a 3 per gli azzurri, dopo i tempi supplementari, e ricordata più della finale.

Galleria fotografica Gianfelice Facchetti a Materia 4 di 9

Gianfelice Facchetti è sceso in campo a Materia con il suo libro “Capitani” (Piemme) e schierato al centro del palco dal giornalista di Varesenews Francesco Mazzoleni. Da grande voleva fare il portiere, per un po’ ci ha provato, ma all’età di 21 anni ha capito che il suo destino era un altro: narrare storie e portarle in scena, a cominciare da quelle sul calcio e dei suoi protagonisti. «La fascia di capitano compare fisicamente sul braccio sinistro dei calciatori – ha spiegato Facchetti – dopo la tragedia del grande Torino a Superga. Non c’è una spiegazione logica altrimenti l’avrei trovata. E come se tutti fossero a chiamati a portare quel simbolo sul braccio per ricordare quella grande squadra».

In questo nuovo libro c’è posto per i grandi nomi, come quelli di Armando Picchi, capitano dell’Inter di Herrera che fece un passaggio anche a Varese. C’è posto per Franco Baresi e per la dinastia dei Maldini. Per il portiere Jasīn e per il “capitano di bellezza” Roberto Baggio. Ma c’è anche posto per i capitani dimenticati, travolti dalla storia o da un destino crudele. «Meritano spazio perché si sono presi cura della loro passione – ha detto lo scrittore – e hanno dato tanto agli altri in termini di esempio e coraggio».

Un nome per tutti è quello di Stefano Argilli, la cui maglia, la numero 8, con cui ottenne due promozioni consecutive da capitano, prima venne ritirata dal Siena in suo onore, per quanto dato alla squadra, e poi rimessa in gioco quando lo stesso Argilli decise – uno dei pochi – di testimoniare contro le malefatte di Calciopoli.

«Il calcio è pieno di storie straordinarie – ha sottolineato lo scrittore – e ricordarle serve anche a ricostruire l’immaginario collettivo di uno sport che un tempo era un tutt’uno con la gente comune. Oggi c’è una distanza siderale tra i campioni milionari e il popolo che ama il calcio. E la transumanza di calciatori tra l’Europa e l’Arabia Saudita ha sancito definitivamente quella distanza».

Il libro si apre con un omaggio a Gigi Riva che moriva il 22 gennaio del 2024 mentre a Riad si giocava la Supercoppa italiana Napoli-Inter. «Venne fatto un minuto di silenzio – conclude Gianfelice Facchetti – ma nella cultura araba il silenzio in ricordo dei morti non ha alcun senso. E così per “Rombo di tuono” (così lo chiamava Gianni Brera, ndr) quel silenzio dovuto si trasformò in fischi. Un oltraggio trasmesso in mondovisione. Una sorte toccata subito dopo anche al Kaiser Franz Beckenbauer nella semifinale della Supercoppa di Spagna giocata nello stesso stadio. E tutto per una manciata di soldi».