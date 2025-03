Addio Edoardo Favaron, politico attento e sensibile dal sorriso sincero

Sorriso e disponibilità. È questa l’immagine che immediatamente viene alla mente pensando a Edoardo Favaron, ex vicesindaco di Sesto Calende, scomparso improvvisamente nella giornata di oggi, martedì 25 marzo. Favaron era una persona impegnata nella politica locale, ma anche nel sociale e nel mondo della rappresentanza economica, con uno sguardo in particolare verso il commercio e il settore del turismo in cui ha lavorato per molti anni.

Viveva il suo incarico amministrativo con grande impegno e cura, condividendo sinceramente la responsabilità che i cittadini gli avevano affidato. Nel 2004 aveva corso come candidato sindaco e la sua carriera politica nelle file della Lega è iniziata con un lungo percorso di militanza e poi con l’elezione in consiglio comunale e in maggioranza come assessore e vicesindaco delle giunte Colombo e Buzzi. Aperto al dialogo e all’ascolto, si è sempre contraddistinto per i modi disponibili e gentili anche nei momenti di confronto più acceso con gli avversari politici che da sempre gli hanno riconosciuto una reale vicinanza ai cittadini. Non era raro infatti che le sue risposte arrivassero anche sui social, in brevissimo tempo, a volte anche in giornate festive o ben al di fuori del regolare orario di lavoro.

Di recente – anche se non più per l’incarico di assessore alla cultura – capitava di incontrarlo in biblioteca a Sesto Calende, un luogo di riferimento per molti sestesi. Non tutti lo sanno ma Edoardo Favaron era anche un grande appassionato di arte e si definiva un artista “dilettante”. Alcuni anni fa aveva realizzato una mostra con oltre quaranta quadri con lo scopo di raccogliere fondi per l’associazionismo locale. Qualche delusione, negli ultimi tempi, non ha intaccato la sua passione per la politica locale e la voglia di mettere a disposizione il suo tempo per la sua comunità.

Vai alla pagina delle necrologie