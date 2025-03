Al terzo album i 10cc conquistano Inghilterra e America

Il nome di Graham Gouldman probabilmente non vi dice nulla, ma se aggiungo che era l’autore di molti successi del beat, tra i quali ad esempio For Your Love degli Yardbirds e Bus Stop degli Hollies, ai diversamente giovani qualche emozione la provoco. Il suo gruppo negli anni ’70 lo chiamò 10cc, che pare sia il volume medio di sperma in un’eiaculazione.

Se iniziate ad ascoltare questo loro terzo album, già dal primo pezzo capirete che il loro pop-rock era molto particolare, e certamente non vi sfuggirà l’influenza che ebbe sulla famosissima Bohemian Rhapsody che sarebbe uscita nell’autunno successivo. E se passate al secondo, quella I’m Not In Love che li rese famosi in tutto il mondo, un ascolto attento vi rivelerà che, oltre ad essere all’epoca un “lentone da paura”, ha una complessità realizzativa non da ridere, essendo in pratica realizzato con pochi strumenti e tantissime voci sovrapposte.

Una critica che veniva loro fatta era che i loro dischi avevano troppi alti e bassi dal punto di vista qualitativo: ottimi pezzi ed altri abbastanza insignificanti. È probabilmente vero anche per questo disco, ma val la pena conoscerli.

Curiosità: prima che arrivasse Gouldman, gli altri membri avevano formato brevemente un gruppo chiamato Hotlegs per un unico disco, con seguente LP, che però aveva avuto un successo mondiale: era la tremenda Neanderthal Man!

La rubrica 50 anni fa la musica