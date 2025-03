Anche a Glocal Sud vive il sogno di Materia: protagonista di un incontro dedicato al giornalismo di comunità, il direttore di VareseNews Marco Giovannelli ha raccontato il lungo percorso che ha portato alla rinascita dell’ex scuola di Sant’Alessandro. «È stato un percorso partecipato molto forte», ha ricordato, «noi all’inizio abbiamo dato via ad un momento di ascolto molto importante, voluto per dare identità a questo luogo».

È così che è nata l’idea di un luogo che, oltre ad ospitare il lavoro dei giornalisti della redazione, è anche spazio per eventi, per la formazione e per la creazione di contenuti giornalistici innovativi. Importante anche il percorso di crowdfunding, con le tre campagne che hanno finanziato la creazione della caffetteria, del laboratorio di giornalismo e della Via delle Api. «Per noi l’obiettivo era innanzitutto quello di costruire una comunità. E posso dire che ci siamo riusciti», ha concluso Giovannelli.

L’incontro dedicato al giornalismo di comunità ha messo a confronto diverse esperienza. «Siamo sopravvissuti al web affiancando all’informazione anche la formazione», ha spiegato Daniela Girgenti (Tecnica della scuola). Matteo Rainisio ha invece portato l’esperienza di “The flight club”, community dedicata al volo: «ho vissuto il paradosso di passare da editorie di due giornali che si rivolgono a una comunità a crearne una vera e propria». Il direttore di Linkiesta Christian Rocca ha invece ricordato come le testata che dirige, nata sul web, «ha compiuto il percorso inverso, dando vita ad una serie di giornali cartacei». Biagio Semilia, presidente della Federazione Editore Digitali, ha concluso ricordando che «il giornale su Internet vince davvero solo quando esce dalla rete».