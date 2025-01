“Regala sostenibilità”: la Via delle Api racconterà un anno negli alveari

A VareseNews, abbiamo raccontato la vita delle api attraverso la rubrica Un anno con le api, che ha seguito passo dopo passo il ciclo produttivo del miele e le sfide quotidiane degli apicoltori. Grazie alla collaborazione con Federico Tesser, apicoltore dell’azienda agricola Fonteincantata di Casciago, abbiamo esplorato il mondo delle api, condividendo curiosità, aneddoti e dettagli che rendono unico questo lavoro. La rubrica si è conclusa, ma l’impegno per la protezione e la valorizzazione di questi straordinari insetti continua.

Ora, grazie al crowdfunding “La Via delle Api”, vogliamo trasformare queste storie in un’esperienza immersiva. Il progetto prevede la creazione di un percorso educativo che parte dalla stazione di Castronno e si snoda per due chilometri tra i boschi fino al giardino di Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews.

Lungo il sentiero, i visitatori troveranno pannelli informativi ispirati ai contenuti di Un anno con le api. Questi pannelli racconteranno il ciclo vitale delle api, i segreti del miele e il lavoro degli apicoltori, unendo informazioni scientifiche a curiosità e storie raccolte nella rubrica.

Alla fine del percorso, grandi e piccini potranno poi partecipare a workshop pratici sul mondo delle api: un’opportunità unica per approfondire il legame tra questi insetti e la nostra sopravvivenza, scoprendo come proteggerli e valorizzare il loro lavoro.

Sostenendo il progetto su IdeaGinger, contribuirai a creare un’esperienza unica, accessibile a tutti, che unisce natura, conoscenza e comunità.