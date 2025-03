Blitz nei boschi della droga di Rescaldina, l’assessore: “Primissima risposta allo spaccio, e non sarà l’ultima”

Una settantina di persone identificate e una cinquantina di mezzi controllati in quattro diversi posti di controllo nel blitz nei boschi della droga e in tutto il territorio di Rescaldina che martedì 18 marzo ha visto in campo i Carabinieri della Compagnia di Legnano con il supporto della Polizia Locale cittadina per un totale di otto mezzi dell’Arma e due del Comando di via Matteotti e 18 militari e quattro agenti coinvolti. A valle dei maxi controlli sono arrivati anche un deferimento per violazioni al foglio di via per un anno dal paese e uno per appropriazione indebita di un’auto, oltre ad una fotosegnalazione, al recupero di un’automobile rubata, alla contestazione di due violazioni amministrative, a quattro perquisizioni di persone o mezzi e ad una di locali.

«È stata fornita una primissima risposta, e non sarà la sola, alla problematica dello spaccio nei nostri boschi – sottolinea l’assessore alla partita Rosario Vitolo -. Parlare dei boschi di Rescaldina, significa parlare dei boschi di Gerenzano, Uboldo, Cislago, Marnate, Castellanza, Legnano, Cerro Maggiore: tutti Comuni con aree boscate confinanti. Il servizio andato in onda su Striscia la notizia, seppure questa volta parlava di Gerenzano, penso che abbia indignato tutti noi e ci abbia fatto arrabbiare».

«L’amministrazione comunale è grata all’Arma dei Carabinieri per la pronta sensibilità mostrata alle nostre sollecitazioni e alla nostra Polizia Locale, che a valore aggiunto si è coinvolta in quest’azione con professionalità – aggiunge Vitolo -. Martedì 18 marzo sul territorio c’è stata una perfetta cooperazione tra l’Arma dei Carabinieri e la Polizia locale, come prevede la legge, e i frutti si sono visti. Ora un caldo invito ai cittadini e alle associazioni attive sul territorio a puntellare i boschi con iniziative per occupare spazi di società civile, per far sì che quelli criminali arretrino».