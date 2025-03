Busto batte Varese nel derby in vasca, la VON rimonta ma non riesce a pareggiare

Fa festa Busto, di stretta misura, e in un sol colpo batte la VON nel derby provinciale di pallanuoto e respinge il tentativo di sorpasso in classifica da parte della formazione varesina. A Milano, nella vasca della Bocconi, l’atteso match valido per la prima di ritorno di Serie C si conclude con il minimo scarto, 11-10, a favore dei bustocchi.

Successo meritato quelle della squadra di Crespi che comanda nel punteggio fin dal primo periodo di gioco (concluso 4-2) e nell’ultimo quarto regge al tentativo di rimonta dei biancorossoblu, a segno con Cardinale e T. Sciocco nelle battute finali dopo che la rete di Gennari aveva dato il +3 ai padroni di casa. Anche Osigliani, tecnico della VON, ammette la sconfitta generata – spiega – anche dai troppi errore dei propri uomini.

A livello individuale vanno segnalate le due triplette, una per parte, messe a segno da Robecchi per Busto e da De Michele per Varese, ma alla fine del match a festeggiare è solo il primo.

Con questo risultato la Busto PN sale a quota 22 punti e tiene il passo di Arese formando un’accoppiata al secondo posto in classifica. Distante, là davanti, la Canottieri Milano con 28, prossima avversaria della VON alla piscina “Fabiano”. Varese invece rimane a quota 18 e viene scavalcata al quarto posto dall’Andrea Doria. Nel turno a venire, già detto di VON-Canottieri, da segnalare la trasferta di Busto a Sestri Levante contro un’avversaria della parte bassa della classifica.

Busto Pallanuoto – Varese Olona Nuoto 11-10

(4-2, 4-3, 2-2, 1-3). Busto PN: Pedroni, Del Sorbo, Daverio, Errante, Benedetti (VC), Peluso F., Bellemo 2, Giorgetti 1, Bonati 2, Gennari (C) 1, Robecchi 3, Re 2, Landini, Peluso D. All. Crespi.

VON: Brisca (VC), Drammis (C) 1, Sonzini, Belli 1, Fioravazzi, Sciocco T. 1, De Michele 3, Gianfranceschi, Parma 1, Oleotti, Sciocco M. 1, Cardinale 2, Cantore, Pandolfo. All. Osigliani.

SERIE C – Girone 1 – Fase 1

CLASSIFICA (dopo 10 giornate): Canottieri Milano 28; Arese, BUSTO PN 22; Andrea Doria 19; VARESE OLONA NUOTO 18; Marina Mil. La Spezia 16; CN Sestri 8; Bocconi Milano 7; Buccinasco 6; Dynamic Biella 0.