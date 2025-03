Gli amici dei cani e gli ambientalisti puliscono Varese

Si è conclusa con successo la giornata di pulizia organizzata dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Varese, con il patrocinio del Comune e il supporto di Legambiente. L’iniziativa, nata dall’osservazione dei volontari del canile che, durante le passeggiate con i cani, si sono accorti della presenza di numerosi rifiuti pericolosi, ha visto la partecipazione attiva di cittadini e associazioni ambientaliste.

«Abbiamo notato da tempo che lo spazio adiacente al centro commerciale veniva utilizzato come una discarica abusiva. I nostri cani, durante le passeggiate, finivano spesso per avvicinarsi e tentare di ingerire rifiuti pericolosi. Da qui l’idea di organizzare una giornata di pulizia», dichiarano Alessandra Calafá, presidente Lega del Cane Varese e Micaela Lai, volontaria e organizzatrice dell’evento.

Grazie all’intervento di decine di volontari e alla preziosa guida di Legambiente, che ha fornito indicazioni utili sulla gestione dei rifiuti, l’area interessata è stata ripulita da materiale dannoso, restituendo ai cittadini e agli amici a quattro zampe uno spazio più sicuro e decoroso.

L’iniziativa non solo ha avuto un impatto immediato sul territorio, «ma vuole anche sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela ambientale e del rispetto per gli spazi pubblici. L’auspicio è che questo sia solo il primo di una serie di interventi per garantire un ambiente più sostenibile per tutti».

Anche se presto il canile cambierà casa, «continueremo a prenderci cura di questo spazio fino all’ultimo giorno. E, ovunque saremo, non mancheranno iniziative di socialità e momenti di condivisione, perché un canile non è solo un rifugio, ma un luogo di incontro e di affetto per tutti».