Il Comune di Varese fa un patto con i commercianti per abbellire di fioriere il centro storico

Nuovo accordo tra amministrazione e commercianti per la cura del decoro urbano nel cuore della città di Varese.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 308 del 13 marzo 2025, il Comune di Varese ha approvato infatti il Patto di Collaborazione per la manutenzione delle nuove fioriere collocate nelle vie Broggi, Cattaneo, San Martino e in Piazza Carducci.

L’iniziativa, che vede coinvolti 40 commercianti del centro, si inserisce nel quadro del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, approvato nel 2018.

L’intervento prevede la manutenzione delle nuove fioriere in acciaio cor-ten, fornite dal Comune insieme ad arbusti ed erbacee perenni, con l’obiettivo di riqualificare e abbellire il centro storico. L’amministrazione comunale, per questo progetto, ha stanziato 60.000 euro per l’acquisto delle fioriere e delle piante.

A partire dalla sottoscrizione del patto, la manutenzione ordinaria delle fioriere sarà a carico dei commercianti, senza costi aggiuntivi per l’ente pubblico. Il Comune continuerà a garantire il supporto tecnico e operativo già previsto nei programmi di manutenzione del verde pubblico.

Il progetto prevede l’installazione di 19 fioriere in via Broggi, 13 in via Cattaneo e 23 in via San Martino, con la messa a dimora di Ilex cornuta (arbusti) e Vinca major (erbacee perenni). La manutenzione da parte dei commercianti comprenderà irrigazione, potatura, pulizia e sostituzione delle piante morte.

I commercianti si impegnano a garantire la manutenzione delle fioriere anche nei periodi di chiusura per ferie, rispettare le normative di sicurezza e rendicontare annualmente le attività svolte. Il Comune, dal canto suo, interverrà per eventuali sostituzioni di piante danneggiate da atti vandalici attraverso il contratto di manutenzione del verde pubblico.

Il patto avrà una durata iniziale di tre anni, rinnovabile su richiesta. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare sopralluoghi periodici per verificare il rispetto degli impegni presi.